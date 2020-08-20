أخبار مصر | "إيجاد" تحذر من فيضانات تجتاح إثيوبيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "إيجاد" تحذر من فيضانات تجتاح إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" اليوم الخميس، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة في معظم أجزاء غرب إثيوبيا وجنوب غرب السودان وشمال غربي جنوب السودان، مما قد يؤدي إلى فيضانات وعواصف رياح، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وحذرت الهيئة، أصحاب المصلحة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المخاطر الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وفقًا لمركز التنبؤات المناخية والتطبيقات.

وأضافت الهيئة أن مناطق غرب إثيوبيا على وجه التحديد والمناطق الواقعة على طول نهر شيبيلي في إثيوبيا والصومال والأجزاء الشرقية من جنوب السودان على طول نهر بارو هي مناطق أكثر عرضة للفيضانات.

وأشارت الهيئة الحكومية للتنمية إلى أن المجتمعات التي تعيش في مناطق معروفة بخطر الفيضانات بحاجة إلى تنبيه.

وتوقعت "إيجاد" أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار غزيرة جدًا في مناطق قليلة من شمال غرب وشمال شرق إثيوبيا "100-200 ملم" والأجزاء الشرقية والشمالية الغربية من السودان"10-30 ملم".

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أنه تم استئناف المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق. وأشارت الوزارة إلى أن وزراء الري في الدول الثلاث خلال الاجتماع سيقدمون ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم". ووفقا للوزارة ستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ 28 أغسطس 2020. وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا.