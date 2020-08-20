أخبار مصر | رئيس "مكافحة الإدمان" يستعرض خطة الصندوق في برامج التوعية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "مكافحة الإدمان" يستعرض خطة الصندوق في برامج التوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس أدارة الصندوق فى الندوة التى نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "أون لاين" لمناقشة التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم وبمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والصحة.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لمشكلة المخدرات على المستوى الدولى، بحضور عمرو مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمستشار إيهاب المنباوي ممثل عن مكتب الأمم المتحده ودينا فياض بمكتب الأمم المتحدة، والدكتور وديع معلوف خبير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمستشار معتز خالد بوزارة الخارجية المصرية، حيث أشار التقرير الي ان 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم وان 35،6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان، مما يستوجب دعوه عاجله للتعاون وتعزيز الإستجابة للعمل على خفض الطلب على المخدرات على المستوى الوطنى والدولى من خلال تبادل المعلومات ووضع الإستراتجيات وبناء القدرات بشكل أفضل وأكبر فاعلية فى مواجه هذه المشكلة خاصة وأن الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة ويرجع ذلك للزياده السكانية بهذه الدول، كما أن أسواق المخدرات أصبحت معقده خلال ال20 سنه الماضية نتيجة تنوع المواد المخدره وتنوع عمليات التصنيع وإساءه إستخدام العقاقير الطبية.

كما أن مخدر الحشيش يعد الأكثر استخداما من قبل من يتعاطون المخدرات، حيث يستخدمه 192 مليون شخصا ويتوفى سنويا عدد يتخطي 500 الف شخص بسبب المخدرات بجانب إنتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقه والتي تحتوي علي مواد كيماوية مدمرة لخلايا الجسم كما أن الوفيات بسبب مخدر الأفيون ومشتقاته زادت بنسبه 71٪؜ في السنوات العشره الاخيره.

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واستعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى جهود الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعه للتقيم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمى، بجانب تدعيم قدرات الشباب فى تنفيذ الخطة بمشاركة 29ألف شاب متطوع ورفع مهارات الشباب والطلاب بالمدارس ومراكزالشباب كما استعرض مجهودات تكثيف حملات حملات الكشف على العاملين بالجهاز بالدولة والتى أدت إلى إنخفاض نسبه التعاطى إلى 1.8% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف كما تقدم اكثر من 32 الف موظف طواعية للعلاج من الادمان عن طريق الخط الساخن “16023” ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة،كما أنخفضت نسبه تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2014.

وأوضح عثمان أن الخط الساخن " 16023” لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لعدد 508ألف مريض إدمان خلال 2015-2019، كما ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج نظرا لتوافر برامج الدمج المجتمعى وتمويل انشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعي إلى جانب تنفيذ الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب العالمى محمد صلاح وأدت الى زيادة الإتصالات على الخط الساخن إلى400%، الأمر الذى تطلب التوسع فى انشاء المراكز العلاجية لإستيعاب طلبات العلاج والتى وصلت إلى 23 مركز علاجى، بجانب افتتاح مراكز جديدة فى 3 محافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح " خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الأولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

فما أشاد ممثلى مكتب الأمم المتحدة، بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى خفض الطلب على المخدرات وايضا فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية معتبرين تجربة مصر ملهمة ونموذج مهم للغاية للمنطقة، خاصة فى ظل تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن بجانب أيضا حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات وبرامج التوعية من مخاطر الادمان،وايضا التوسع فى إنشاء مراكز علاجية جديدة لتقدم الخدمات لمرضى الادمان.