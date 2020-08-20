شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تهنئ العاملين بالقطاع الطبي بالعام الهجري: «ندعوا الله أن يحمي أبطالنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت وزارة الصحة والسكان، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،جميع العاملين بالقطاع الصحي بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٢هجرية.

وقال الدكتور خالد مجاد المستشار الاعلامي والمتحدث باسم وزارة الصحة، :«بحلول السنة الهجرية ندعوا الله أن يحمي أبطالنا من الفريق الطبي، رموز العطاء والتضحية، وأن تكون بلادنا دائمًا بسلام».

من جانب أخر أشار مجاهد إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة هتساعد المرأة المصرية في انحاء الجمهورية على الكشف والمتابعة على سرطان الثدي والأمراض المزمنة مع فريق طبي محترف من السيدات والعلاج مجانـًا .