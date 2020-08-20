شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة.. إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال مكونين من شقيقين ونجلى عمهما فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز أبو حمص فى محافظة البحيرة. تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بانقلاب سيارة ملاكى أمام قرية صدقى بجانب ترعة المحمودية. أسفر الحادث عن إصابة «حبيبة .م .أ» 16 سنة، بكسر فى الساق، وشقيقتها «ندا» 10 سنوات، كسر بالساق، ونجل عمهما «أسامة .أ .أ» 16 سنة، كسر فى الكتف، وشقيقه «أحمد .أ .أ» 12 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد .ع» 24 سنة، كدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لعمل الإسعافات والفحوصات اللازمة. انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى السريع فى مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة - أرشيفية - صورة أرشيفية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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