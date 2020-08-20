شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: الهجرة قدمت نموذجًا لتتعلم الإنسانية البذل والعطاء وحب الأوطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بحلول العام الهجرى الجديد، مؤكدا أن هذه المناسبة غيَّرت مجرى التاريخ وسطَّرت دليلًا فى الأخوة والإيثار بين البشر.

وكتب شيخ الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل عام والأمة الإسلامية بخيرٍ بمناسبة العام الهجرى الجديد، تلك المناسبة التى غيَّرت مجرى التاريخ وسطَّرت دليلًا فى الأخوة والإيثار بين البشر، وقدَّمت نموذجًا لتتعلَّم الإنسانية كيف يكون البذل والعطاء والتضحية وحبُّ الأوطان، أسأل الله العلى القدير أن يجعل هذا العام عامَ خيرٍ ومحبةٍ وأمنٍ وأمانٍ وسلامٍ واستقرارٍ".

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص على تقديم خالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية فى قلوبنا، التى تذكرنا برسالة النبى محمد العظيمة فى صدق النية والعزم والإخلاص فى بناء الأرض والوطن".

وتوجه الرئيس بالدعاء إلى الله فى هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.