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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس فى مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة لأعضاء الحكومة، وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير وسلام على جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية.
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