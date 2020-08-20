شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلقى كلمة نيابة عن الرئيس فى اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلمة فى اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الافريقى، ورؤساء التجمعات الاقليمية الاقتصادية، حول جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020 ، وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

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وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فداناً.