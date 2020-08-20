شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تصدق على اتفاقها البحرى مع مصر فى 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة اليونانية اليوم الخميس إنها تعتزم التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل.

وأبرمت مصر واليونان الاتفاق يوم السادس من أغسطس وقد أقره البرلمان المصري في 18 أغسطس. وقال ستيليوس بتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن الاتفاق سيقدم للبرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 أغسطس. وتتيح المناطق الاقتصادية الخالصة في البحار لأي دولة حقوقا في الموارد الطبيعية. ومن المعتقد بأن منطقة شرق البحر المتوسط التي لم تستكشف إلى حد بعيد غنية بالغاز الطبيعي. واكتشفت مصر حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط في 2015.

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