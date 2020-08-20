شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد الـ150 الدكتور هشام على غنيم بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور هشام علي غنيم استشاري أمراض الباطنة والكلى و المدير السابق لمستشفى احمد ماهر بالاسكندرية، والذي توفي بمستشفى الجمهورية إثر إصابته بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(150).

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبد العزيز بندق استشاري الباطنة بالتأمين الصحي بالدقهلية والذي توفى فى مستشفى صدر المنصورة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(149).