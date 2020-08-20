شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يهنئ شيخ الأزهر لمنحه جائزة "الشخصية الإسلامية" الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة منحه جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام1442هـ/2020م" وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذه الجائزة تكريم لكى أزهرى فى كل دول العالم، نبارك له ولأنفسنا ولشعب مصر بتلك القوة الناعمة التى تعزو بها مصر العالم الأجمع".

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وتابع الجندى: "هناك 8 آلاف ماليزى يتلقون تعليمهم فى الأزهر، ومن الخمسينات حتى الآن تخرج حوالى 70ألف ماليزى، هذا بالإضافة إلى أكثر من 100 جنسية من كل دول العالم سواء طالبات أو طلاب".