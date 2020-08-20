شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يستقبل 1791 راكبا على متن 13 رحلة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الخميس 13 رحلة طيران دولية قادمة من عدة جهات مختلفة على متنها 1791 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فقد استقبلت صالت الوصول عدد من الرحلات الدولية من عدة عواصم منها وفرانكفورت وصبيحة والشارقة ودمشق وأبوظبى والرياض وإسطنبول ونيروبى ولاجوس وإنجمينا وعدن وجده

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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كما قام أصحاب الجنسيات الأجنبية بإظهار تحاليل الPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.