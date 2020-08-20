شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نجرى مباحثات مع روسيا لمزيد من المعلومات بشأن لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس أنها تجري مباحثات مع روسيا لمزيد من المعلومات بشأن اللقاح الجديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اعلن خلال الأسبوع الماضى، عن تطوير أول لقاح روسى فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم إجراء التجارب الخاصة به فى روسيا وتم حقن نجلته من هذا الفيروس على أن يتم إنتاجه وطرحه فى روسيا ومختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة.

ومع إعلان روسيا عن اللقاح الجديد لفيروس كورونا، أكد العديد من خبراء الصحة فى العالم، أن اللقاح لم يمر بكافة التجارب السريرية اللازمة حتى يثبت فعاليته وتحتاج إلى المزيد من الوقت من خلال إجراء تجارب أكثر للتأكد من فعاليته بشكل كامل قبل أن يتم اعتماده، وحتى الان تؤكد التصريحات الصادرة من منظمة الصحة العالمية أنها لم تعتمد أى لقاح فعال لفيروس كورونا حتى الآن.