شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساعدت "الزراعة" على زيادة إنتاج البطاطس والصادرات واستقرار أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من الإجراءات التى ساعدت على زيادة إنتاج البطاطس المحلى، وزيادة المعروض واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، حيث يزرع محصول البطاطس فى 3 عروات، هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر، ويليها العروة الشتوية (الأساسية)، والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر، ويزرعان بتقاوى كسر محلى، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى. والإجراءات كالتالي:

-تحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج .

-تشديد الرقابة على عملية التخزين، والاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل الصوب.

-قيام الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

-تطبيق المنظومة الجديدة بالقضاء نهائيا على مرض العفن البنى باستخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية للعفن البنى للبطاطس.

-التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية ، تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج محصول البطاطس.

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- استيراد تقاوى من مناطق الإنتاج تخلو من الأمراض الحجرية، ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.

- حملات مرورية مكثفة بغيطان البطاطس لزيادة الإنتاجى.

-مواجهة الأمراض والآفات التى تصيب المحصول ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

-تقديم حزمة ارشادية شهريا للمزارعين لاتباع الممارسات الجيدة منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد.

- تكثيف النشرات الارشادية حول طرق الرى والتسميد السليم .

كان الدكتور أحمد العطار ،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال في تصريحات لـ" الخليج 365"، إن بطاطس المائدة تحتل المركز الثانى بعد الموالح في الصادرات الزراعية ، حيث تغزو البطاطس جميع الأسواق العالمية والاتحاد الأوربي، وسط تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير ، مضيفا أن سبب زيادة الصادرات وفرة في الإنتاج وفتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة والتي تعثرت بسب فيروس كورونا.