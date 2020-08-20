شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة ووزير الرياضة ودعاء فاروق فى صور جديدة بمارثون العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالى، أمس، ماراثون رياضى ضخم ضم عدد كبير من المسئولين والمشاهير، تضمن سباقات لركوب الدراجات وكرة السرعة، والطائرة الشاطئية وكرة القدم الخماسية الشاطئية واستريت وورك أوت.

ونجح الماراثون الذى شهد إقبالا كبيرا من المشاركين فى التأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين، بعد مشاركة عدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى أطلق صافرة انطلاق بعض السباقات وشارك فيها، بالإضافة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

وحرصت الإعلامية دعاء فاروق، على نشر صورها أثناء مشاركتها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، مع السيدة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والإعلامية الجميلة ريهام إبراهيم".

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وشهدت منصات السوشيال ميديا أمس، إقبالا كبيرا للإشادة بالماراثون الرياضى، وسارع عدد كبير من المشاركين على مشاركة صورهم فى الماراثون عبر حساباتهم الشخصية للتأكيد على نجاح الماراثون، وللمطالبة بضرورة تنفيذ الكثير من تلك المهرجانات الرياضية.

يذكر أن المهرجان يقام على هامشه انطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 53 ولأول مرة من مدينة العلمين، ويشارك في البطولة أكثر من 15 ألف رياضي، يمثلون عدد من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.

وقال رئيس الوزراء إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهي من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، كما يسوق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.