شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تسلم 12 فندقا فى 5 محافظات شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم خلال هذا الأسبوع 12 فندقا بخمسة محافظات هى جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة جنوب سيناء، وفندقين بمحافظة البحر الأحمر هما بالاضافة الي 5 فنادق بالقاهرة الكبرى، وفندق بمحافظة مطروح، وفندقين بالعين السخنة بمحافظة السويس.

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وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتي الآن إلى 656 فندقا بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وحصل حتى الآن 700 مطعماً وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص قامت حتى الآن بالتفتيش على 1000 مطعماً وكافيتريا سياحية بالمحافظات المختلفة، حصل 700 منهم على الشهادة، والباقي سوف يتم المرور عليهم مرة أخرى بعد استيفائهم لكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة