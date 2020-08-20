شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر فى مكافحة تعاطى المخدرات وعلاج مرضى الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى الندوة التى نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "اون لاين" لمناقشة التقرير السنوى حول أوضاع المخدرات فى العالم وبمشاركة ممثلى وزارات الخارجية والداخلية والصحة.



واستعرض الاجتماع الوضع الراهن لمشكلة المخدرات على المستوى الدولى، بحضور عمرو مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمستشار إيهاب المنباوى ممثل عن مكتب الأمم المتحدة ودينا فياض بمكتب الأمم المتحدة والدكتور وديع معلوف خبير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمستشار معتز خالد بوزارة الخارجية المصرية.

وأشار التقرير إلى أن 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم وأن 35,6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان، مما يستوجب دعوه عاجلة للتعاون وتعزيز الاستجابة للعمل على خفض الطلب على المخدرات على المستوى الوطنى والدولى من خلال تبادل المعلومات ووضع الاستراتيجيات وبناء القدرات بشكل أفضل وأكبر فاعلية فى مواجه هذه المشكلة خاصة وأن الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول، كما أن أسواق المخدرات أصبحت معقده خلال الـ 20 سنة الماضية نتيجة تنوع المواد المخدرة وتنوع عمليات التصنيع وإساءة استخدام العقاقير الطبية.

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كما أن مخدر الحشيش يعد الأكثر استخداما من قبل من يتعاطون المخدرات، حيث يستخدمه 192 مليون شخصا ويتوفى سنويا عدد يتخطى 500 ألف شخص بسبب المخدرات بجانب انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقة والتى تحتوى على مواد كيماوية مدمره لخلايا الجسم كما أن الوفيات بسبب مخدر الافيون ومشتقاته زادت بنسبه 71٪؜ فى السنوات العشرة الأخيرة.

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى جهود الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعه للتقييم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمى، بجانب تدعيم قدرات الشباب فى تنفيذ الخطة بمشاركه 29ألف شاب متطوع ورفع مهارات الشباب والطلاب بالمدارس ومراكز الشباب كما استعرض مجهودات تكثيف حملات الكشف على العاملين بالجهاز بالدولة والتى أدت إلى انخفاض نسبه التعاطى إلى 1.8% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف كما تقدم اكثر من 32 الف موظف طواعية للعلاج من الإدمان عن طريق الخط الساخن “16023” ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة، كما انخفضت نسبه تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2014 .

وأوضح عثمان أن الخط الساخن " 16023” لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لعدد 508 آلاف مريض إدمان خلال 2015-2019، كما ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج نظرا لتوافر برامج الدمج المجتمعى وتمويل انشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان فى اطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى إلى جانب تنفيذ الحملات الإعلامية " انت اقوى من المخدرات " بمشاركة اللاعب العالمى محمد صلاح وأدت إلى زيادة الاتصالات على الخط الساخن إلى400%، الأمر الذى تطلب التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية لاستيعاب طلبات العلاج والتى وصلت إلى 23 مركز علاجى، بجانب افتتاح مراكز جديدة فى 3 محافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح" خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الأولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .

فما أشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة، بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى خفض الطلب على المخدرات وايضا فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية معتبرين تجربة مصر ملهمة ونموذج مهم للغاية للمنطقة، خاصة فى ظل تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن بجانب ايضا حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات وبرامج التوعية من مخاطر الإدمان، وايضا التوسع فى انشاء مراكز علاجية جديدة لتقدم الخدمات لمرضى الإدمان .