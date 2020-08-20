شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: طرح استقالة الأمين العام باجتماع الغد..ومحاولات لإقناعه بالتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إنه من المقرر أن يتم طرح استقالة الدكتور إيهاب الطاهر، من منصبه كأمين عام للنقابة، خلال اجتماع مجلس النقابة، المُقرر له غدا الجمعة، مشيرة إلى أنه قد يجرى أعضاء المجلس محاولات لتراجعه عن قرار الاستقالة، والاستمرار فى منصبه، أو إجراء انتخابات لاختيار أمين عام جديد.

وأوضحت نجوى، فى لـ ”الخليج 365”، أنه فى حال عدم إجراء انتخابات لاختيار أمين عام جديد، فسيتولى الدكتور جورج ناشد الأمين العام المساعد، مهام منصب الأمين العام، لافتة إلى استمرار تولى الدكتور أحمد فتحى أمين الصندوق المساعد، مهام أمانة الصندوق بدلا من الدكتور محمد عبد الحميد، بعد تجميد عضوية الأخير بهيئة المكتب.

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يأتى ذلك بعدما، أعلن أمس، الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، استقالته من منصب الأمين العام لنقابة الأطباء، على خلفية نشر الصفحة الرسمية للنقابة نعى وفاة القيادة الإخوانى "عصام العريان".

وأوضحت نقابة الأطباء فى بيان، أنه جاء فى نص الأستقالة: وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني ( باعتبارى الأمين العام ) من كنت وراء النعى الذى نشر على موقع النقابة العامة للقيادى الإخوانى عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين.

وأضاف: إننى أؤكد نفى أن أكون وراء ما تم نشره، كما أننى لم أشارك إطلاقاً فى هذا الأمر، لافتا إلى اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعي القيادى الإخوانى عصام العريان، فهذا الأمر كان مقترحا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذى وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة، كما يؤكد مجلس النقابة وشباب الأطباء على اعتذارهم على ما نشر، وأعيد التأكيد على رفضى ذلك.