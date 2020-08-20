شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفذ زيارات ميدانية للتوعية بأهمية تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ فريق عمل مشروع تحديث وتطوير الرى الحقلى بالأراضى الجديدة، على مدار يومين زيارتين ميدانيتين الى محافظتى السويس والإسماعيلية، للتوعية بأهمية هذا المشروع، والفوائد التي تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج.

ضم فريق عمل المشروع الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس ادارة الجهاز التتفيذي لمشروعات تحسين الاراضي، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الدكتور حسن شمس رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، وعدد من الباحثين بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وعقد فريق العمل عدد من الندوات الإرشادية بالمحافظتين، بحضور عدد من مزارعي كل محافظة، والعاملين بمديرتي الزراعة، ومسئولي الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، لاستعراض اهمية هذا المشروع، والفوائد التي تعود على المزارع، نتيجة التحول الى نظم الري الحديثة والمتطورة،

من جهته أكد الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي، توجه الدولة في الوقت الحالي لتحويل نظم الري بالغمر الي الري الحديث، لافتا الى ان المشروع يقدم كافة اشكال الدعم الفني والتدريبي للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلا عن الإشراف على التنفيذ مجانا للمزارع.

وشدد حماد على أهمية الدور الذي يقوم به المزارع المصري، وما يبذله من جهد للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري، والحفاظ على التربة والمياه، لافتا إلى أن أنظمة تحديث الري الحقلي تأتي أهميتها أيضا في دعم المزارع، لمواجهة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية السلبية، وندرة المياه، والتي تؤثر على الإنتاج الزراعي.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظه بالرفع المساحي، وتصميم شبكات الري والإشراف على تنفيذها للحقول التي سيتم تحديث نظام الري بها، بهدف تطبيق النظم الحديثه للري الحقلي وآليات التنفيذ، و الإشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن بالأراضي الجديدة، كما استعرض فوائد شبكات التنقيط و الرش بالنسبة للنبات والتربة و آليات استدامة هذا النظام .

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واوضح عزوز ان قطاع الارشاد الزراعي، بالتنسيق مع فريق عمل المشروع، قام بتدشين عدد من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، في مديريات الزراعية والادارات والجمعيات الزراعية، لتوعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديثة، والتي تنعكس بدورها على زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته، نظرا لخفض تكاليف الانتاج، وتقليل العمالة، وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياة، وبالتالي زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان.

وأشار إلي أنه تم تنفيذ يوم حقلي لعرض مقارنة بين الاراضي المروية بالغمر و الاراضي المروية بالنظم الحديثة و مقارنة استهلاك الطاقة و العمالة و الاسمده وتكاليف المكافحة بين الطريقتين، فضلا عن استدامة الموارد المائية .

وقال الدكتور حسن شمس رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، إن آلية تنفيذ المشروع تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الري لمديرية الزراعة والتي بدورها تقوم بحصر الطلبات و المساحات و تقديمها لوحدة المشروعات للمعاينه و اعداد التصميمات ثم يتم تحويل الطلب للبنوك طبقا للبروتوكول الموقع مع البنكين الزراعي والاهلي المصريين، وذلك حتي يتم توفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة و الباحثين بها بمتابعة و الاشراف علي التنفيذ.

ومن جهته أشار الدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى إلى دور الإرشاد الزراعى بتوفير المعلومات عن كيفية إدارة شبكات الرى الحديث، والممارسات الزراعية الجيده التي تساعد من خلال هذا النظام، حيث يحصل المزارع على أعلى عائد من إنتاجه ومتابعة فريق الإرشاد لجميع خطوات التنفيذ.

وتفقد فريق عمل المشروع عددا من المزارع بالمحافظتين، التى تحولت إلى انظمة الرى الحديث، لاستعراض عملية تشغيل الشبكات، وتمكين المزارعين من التأكد من جدوى المشروع، ونجاحه فى الأراضى المنزرعة بالمحاصيل البستانية.

كما تفقد فريق العمل المركز الإرشادى الجديد، بقرية التقدم بمركز والقنطرة شرق، والمقرر له أن يساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الإرشادية المتكاملة للمزارعين فى مناطق الاستصلاح الجديدة بالمحافظة.