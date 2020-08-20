شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مساعدات الكنيسة للأسر الفقيرة.. تزويج الفتيات ومراكز لـعلاج الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 6 خدمات تقوم بها لمساعدة الأسر المحتاجة سواء فى تزويج الفتيات، سواء بمبالغ مالية أو تجهيز المنازل، وترميمها، أو مساعدات علاجية تشمل تركيب أجهزة تعويضية أو عمليات جراحية، وغيرها.

وقال دكتور مجدى بسطا، مدير برنامج أغابى للرعايا الاجتماعية، بأسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى فيديو بثته الكنيسة، إن البرنامج يقدم 6 خدمات، منها زواج الفتيات والشباب الغير قادر، فلا يزيد عن 10 دقائق حتى يأخذ المحتاج مصاريف الزواج ثم يغادر بكرامة.

تشطيب المنازل وأجهزة تعويضية

وتابع، وفى لجنة الإسكان نساعد الأرامل والعاطلين فى تشطيب وتجهيز منازلهم وصب الأسقف الخاصة بالمنازل، كما يتم توفير الأجهزة التعويضية لغير القادرين، والتي تصنع بمعرفة القوات المسلحة، وقد تصل نسبة مساهمة الكنيسة لـ160 ألف جنية، وكل إصابات الحوادث تصرف لها أجهزة تعويضية، إضافة لخدمة العمليات الجراحية، فيتم عمل عمليات قلب مفتوح وزراعة كلى وصمامات القلب وتركيب قرنية ، كما يتم توفير أدوية للحالات المستعصية بحيث يتم توصيلها لمنازل المحتاجين .

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50 حالة لتزويج الفتيات إسبوعيا

وقال الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات الاجتماعية، فى فيديو بثته الكنيسة، أنه مع مرور الزمن زادت أعداد الأسر المحتاجة، وفى الأسبوع الواحد نستقبل 50 فتاة من المحتاجين لمصاريف الأكليل – الزواج – كما أنه لتحسين المسكن اهتمت لجنة الإسكان بترميم المنازل القديمة للأرامل والمسنات، كذلك يتم توفير معاش لهن، وكذلك معاش لأسر الشهداء.

مراكز جديدة لعلاج إدمان الفتيات والأطفال

وتابع الأنبا يوليس، هناك برنامج "الحياة الأفضل" لمكافحة الإدمان، يتم خلالها سحب السموم وتأهيل الشباب ويتم تجهز مركز لتأهيل الفتيات المدمنات، كما نجهز مركز أخر للأطفال من سن 11 و 12 ، لأنه فى العشوائيات نظرا لاحتياج الأهل للمصاريف فيقومون بتشغيل أطفالهم، والذين يشغلوهم لضمان سيطرتهم على الأطفال قد يتعرض بعضهم للإدمان خارج عن إرادته.

من جهته، قال القمص ميخائيل زكرى كاهن كنيسة الملاك ميخائيل القشيش شبين القناطر، وأحد المسؤولين بأسقفية الخدمات، أنه لمساعدة الفتيات الغير قادرات على الزواج، يتم عمل بحث داخل الأسقفية ونحدد ميعاد مع الأسرة، فتأتي الفتاة ووالدتها وأخوتها ويستلمون البركة " يقصد المبلغ المالى الذى تساهم به الأسقفية لمساعدة الأسرة"، فيما أشاد البابا تواضروس الثاني بخدمات الأسقفية – فى فيديو الكنيسة- قائلا:" خالص شكرى وتقديري لهذه المحبة عالما أن الله يقود خطواتنا ويهيئ طريقنا".