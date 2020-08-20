شكرا لقرائتكم خبر عن 27 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة فى طريقها لعدة عواصم عربية وغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس 27 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفةً وعلى متنهم 3103 ركاب، وحسب مصادر مطلعة بالمطار فقد قام مسئولى مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الإحتراذية تطبيقا لإشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

وأوضحت المصادر أن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها نيويورك باريس روما ميلانو روما لندن فرانكفورت أثينا بيروت جده ديى الشارقه الرياض أبوظبى.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.