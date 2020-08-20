شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف إلى 5 محافظات بالصعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق سيارة "براد كبير"، تحمل لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات "أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، ومن المنتظر أن تصل سيارة البراد الكبير اليوم الخميس لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

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ومن المقرر أن توزع وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 17 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الإسكندرية – الشرقية – الجيزة - الإسماعيلية – جنوب سيناء"، بواقع (4) طن لكل من محافظات: (الإسكندرية – الشرقية – الجيزة) ، و (3) طن لمحافظة (الإسماعيلية) ، و (2) طن لمحافظة (جنوب سيناء ).

وقالت الوزارة وزارة الأوقاف، إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 223 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).