صلاح حليمة يشيد ببيان الخارجية بشأن دولة مالي ودعم الجهود الإقليمية والدولية

وأضاف السفير صلاح حليمة، عبر مداخلة هاتفية، لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيان يدعم الموقف في مالي وخاصة أنه يشير إلى ضرورة تقديم المساعدات للشعب المالي، وضرورة وجود حوار سياسي بين جميع الأطراف.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، كان لها دور كبير اقتصادي واجتماعي في إفريقيا، بالإضافة إلى أنها كانت دائمة الدعو للحوار بين كافة الأطراف السياسية.

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وأشار "حليمة" إلى أن بيان وزارة الخارجية يتماشى مع موقف مصر في نبذ العنف، وضرورة وجود الحوار بين المتنازعين.

وأكد "حليمة"، أن مصر دعت لضرورة تنفيذ النصوص الدستورية في مالي، وعودة الأمور لطبيعتها ، وتناولت دعم الشعب المالي من الناحية الإنسانية.