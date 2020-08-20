شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات وغلق وتشميع كافيهات مخالفة بالمعادى وطرة جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ عدد من أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، عدة حملات لرفع الإشغالات وتحسين النظافة بالشوارع، حيث نفذ حى طرة حملة إشغالات بطريق الاوتوستراد وطريق الجبانات القديم أسفرت عن رفع جميع الإشغالات ومصادرتها بمخازن الحى وتم إيقاف أعمال مخالفة ومصادرة خلاطة بناء.

وفى السياق أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة القضاء على المخالفات والاشغالات وازالة كل ما يعطل حركة السير، مشيرا إلى أن حي المعادى نفذ بالتعاون مع ادارات الحى وقسم المعادي وشرطة المرافق حملة لرفع الاشغالات وغلق وتشميع الانشطة المخالفة.

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وأسفرت الحملة عن "رفع اشغالات وغلق محل منظفات بشارع 10، وغلق وتشميع 2 كافيه بشارع 214، ورفع اشغالات وحواجز حديدية واشغالات كافيه بشارع 108، وغلق ورشة مخالفة بميدان الاتحاد، غلق وتشميع محل مخالف بالشطر السابع،و رفع اشغالات وغلق 2 كافيه بشارع 151، وغلق كافية مخالف بشارع 159، والمرور علي المقاهي للتأكد من الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء، وتم مصادرة المضبوطات و إيداعها بمخزن الحى.

كما تم تكثيف أعمال النظافة اليومية بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بحى المعادي وتم القيام بأعمال رفع مخلفات وقمامة بشوارع "دمشق، وشارع 9، وأعلى نفق المترو،و ميدان المحطة،و شارع الكورنيش أمام المعدية، وشارع بحري المستشفى العسكرى، وميدان الاتحاد، واسفل كوبري موقف فايده كامل، وشارع ١٠٥/١٦٢، والكورنيش بجوار اكاديمية السادات، وشارع ١٠٥.