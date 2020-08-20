شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيض فاتورتك.. 4 خطوات لتقليل استهلاك التليفزيون من الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء المواطنين الى ترشيد استهلاكهم من أجل خفض فاتورة الكهرباء، لافتة إلى أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتخفيض استهلاك التيار من أجهزة التليفزيون والريسفير وهي:

أغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام.

افصل التغذية الكهربائية عن التليفزيون من الفيشة وليس باستخدام الريموت وضع الاستعداد.

عند مشاهدة القنوات المحلية يتم فصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر.

عند شراء تليفزيون جديد.. اختر التليفزيون الأكثر كفاءة أي الأقل استهلاكاً للكهرباء.

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