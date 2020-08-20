شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر شكر يبحث رفع كفاءه معدات منظومة النظافه والحمله الميكانيكيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر اجتماعا موسعا مع نائبي رئيس المركز والمدينة، وكافة رؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز ومديري الحملة الميكانيكية والعقود والمخازن والزراعة، لمناقشة احتياجات الحملة الميكانيكية ونظام العمل بالمدينة والوحدات بهدف دعم وتوفير ما يلزم من رفع كفاءة العمل والمعدات وسيارات التي تعمل بمنظومة النظافة للنهوض بمنظومة العمل للوصول لأقصى درجات الكفاءة والفاعلية وأيضا مواجهة الأمطار والكوارث.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه تم مناقشة كافة احتياجات الوحدات المحلية وأجهزة المدينة والحملة الميكانيكية لرفع كفاءة كافة نظام العمل في الإدارات والأقسام والمعدات بالمدينة والقرى، بما يعود بالنفع لصالح أهالينا المواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق لشعور المواطنين بالرضا التام في شتى المجالات.

وأوضح "رفعت"، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور بقرى الوحدات المحلية والمدينة لرصد كافة المشكلات والتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين وسماع شكواهم والعمل على حلها طبقا للقانون والامكانيات المتاحة لخدمة وراحة جموع المواطنين.