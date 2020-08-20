شكرا لقرائتكم خبر عن «زعيم الأغلبية» يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبي واقعة «تنمر إمبابة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بتوقيع أقصى العقوبة على مرتكبى جريمة إهانة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعرضه للتنمر والاعتداء بالضرب من قبل حلاق وصديقه داخل صالون الحلاقة الخاص بهم بالإضافة إلى تخويفه بكلب شرس في إمبابة.

وقال «القصبي» في بيان، الخميس، إن «تشديد العقوبة ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة الأخلاقية ضد إنسان ضعيف»، موضحًا أن «تلك الجريمة ينطبق عليها تعديل مادة التنمر التي وافق عليها المجلس منذ أيام قليلة فيجب تجريم أي فعل في شأنه يهدد أي مواطن بنفسه أو بواسطته ويسئ له يعد تنمرًا خاصة الفعل من الأقوى إلى الأضعف»، مشيرَا إلى أن «لجنة التضامن الاجتماعي سعت منذ بدايتها إلى عودة الحقوق للأشخاص من ذوى الهمم لينخرطوا داخل المجتمع ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة».

وأضاف أن «مجلس النواب وافق مؤخرًا خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن ظاهرة التنمر وذلك بشكل نهائى بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد الأعضاء»، مشيرًا إلى أن «المذكرة الإيضاحية أكدت أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة التنمر التي تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين».

الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس شخصين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.