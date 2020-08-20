شكرا لقرائتكم خبر عن ببوابات ذاتية التعقيم .. «إسكندرية في عيوننا» تزور متحف المجوهرات الملكية للمرة الخامسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، اتساقاً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للمرة الخامسة، نظمت حملة «اسكندرية في عيوننا»، جولتها الخامسة في اطار المبادرة الرسمية التي تنظمها الهيئة المصرية لتنشيط السياحة،قطاع الإسكندرية، لتنشيط السياحة وزيادة الوعي السياحي والأثري على مدار شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٠ بمحافظة الإسكندرية، حيث زار أفراد الحملة متحف المجوهرات الملكية الخميس.

والتزم الحضور بالضوابط الصحية، حيث تم المرور على بوابات التعقيم الذاتية وارتدوا الأقنعة الطبية والحذاء الطبي أثناء الجولة داخل المتحف، وكان في استقبال الحملة الترويجية، صفاء فاروق مدير عام المتحف، وريهام شعبان مدير المتحف، وقدمت باسنت أنور رئيس قسم المعارض المؤقتة في المتحف شرحا وافيا عن المعروضات وتاريخها ومرجعيتها للأسرة العلوية.

وقالت «صفاء»، أن حملة «اسكندرية في عيوننا»، ضمت 20 فرداً خلال زيارة المتحف من مختلف الفئات العمرية، حيث تم خلال الجولة الرابعة لها التعرف على مقتنيات متحف المجوهرات الملكية كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية داخل المتحف وحديقة المتحف،حاملين شعار الحملة .

وأضافت :«جرت الزيارة الترويجية للسياحة السكندرية، اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من الزحام».

يأتى ذلك في ضوء الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية والتراث والفنون التي تزخر بها مصر.

وخلال الزيارة، استمتع الجمهور بالعرض المتحفي للقطع الأثرية وما يحتويه من قطع نادرة وفريدة، كما قاموا بالتقاط عدد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بالمتحف وعمارته.

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"اسكندرية فى عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة

"اسكندرية فى عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة

"اسكندرية فى عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة

"اسكندرية فى عيوننا" تزور متحف المجوهرات الملكية لتنشيط السياحة