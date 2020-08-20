شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح على مسرح مكتبة الإسكندرية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلا غنائيًا للفنان مدحت صالح غدا الجمعة في تمام التاسعة مساء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر.

يُذكر أن مدحت صالح فنان مصري من جيل الوسط، يُعد من أشهر وأكثر الأصوات المصرية تميزًا، له عدد كبير من الأغنيات الناجحة تعاون فيها مع كبار ملحني ومؤلفي مصر والعالم العربي.

يشار الى أن الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الصيف الدولي التى تستمر حتى 29 أغسطس أهديت إلى فنان الاستعراض الراحل محمود رضا الذي توفى فى يوليو الماضى.

ويستضيف المهرجان عددًا من الأسماء الصاعدة مثل: فؤاد ومنيب، وفريق ميشيل راوند، وفي سياق سينمائي يُقدم برنامج "سينما الأحد" محاضرة بعنوان: "دور المخرج السينمائي" يلقيها المخرج عادل أديب، بالإضافة إلى ورشة "تكاليف صناعة الأفلام المنخفضة" والتي يقدمها المخرج أحمد رشوان، كما أستضاف المهرجان ستاند أب كوميدي لمحمد حلمي، وعرض "الليلة الكبيرة" الذي تقدمه فرقة فابريكا، وينظم المهرجان اليوم الخميس حفلا للمنشد الشيخ محمود التهامي بمناسبة رأس السنة الهجرية . وفي ختام الأسبوع يستضيف المهرجان للمرة الأولى الفنان محمد الشرنوبي في حفل غنائي مميز.

وتتنوع فعاليات الأسبوع الثاني، حيث يستقبل المهرجان كلا من فريق "هاي دام"، وفريق المينا، وأيضًا مشروع جهاد عمران، و"ريفروودو"، وفريق "أندروميدا"، والفنانة نوران أبو طالب. إلى جانب اللقاء المتجدد مع الفنان الكبير على الحجار.

كما يُقدِّم المهرجان عرضًا سينمائيًا تحت عنوان: "أفلام عن الهامش" ولقاء مع المخرج بسام مرتضى، بالإضافة إلى عرض راقص لمركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوي. ويأتي الختام بحفل غنائي للنجم السكندري مصطفى قمر.

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