شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كافيه ومعرض سيارات و صالون حلاقة في حملة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف، حملة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق، بمرافقة كل من عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورؤساء المناطق وفني الإشغال ومسئول رخص المحلات. وأسفرت الحملة عن غلق كافيه وتم التحفظ علي شاشة وعدد 8 شيش وأسطوانة بوتاجاز وعدد 12 طاولة وعدد 52 كرسي، وغلق معرض سيارات وصالون حلاقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما، ورفع عدد 93 حالة إشغال والتحفظ علي كافة الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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