شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: بدء تفعيل مجموعات التقوية المدرسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على مذكرة العرض المقدمة من مديرية التربية والتعليم، بتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن هذا القرار جاء تلبية لرغبة أولياء الأمور وتيسيرا لأبنائنا الطلاب وتماشيا مع الاتجاه العام للدولة في القضاء على الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، مضيفا أن هناك تعليمات وضوابط أرسلت لمديري الإدارات التعليمية خاصة بتنظيم ومتابعة تفعيل هذا القرار بالتنسيق مع مجلس أمناء المدارس والإدارات بداية من شهر سبتمبر 2020.
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