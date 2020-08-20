شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إزالة 2897 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 2897حالة تعد بواقع: 2115حالة على الأراضى الزراعية، و782 حالة على أراضى أملاك الدولة، فيما تم ضبط وإزالة 335 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ 25 مارس الماضي حتى اليوم الخميس 20أغسطس 2020.

جاء ذلك خلال مناقشة للتقرير الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

أكد المحافظ على أن المحافظة اعتمدت تنفيذ آليات محكمة من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أوالمستجدة مع التركيز على التعديات «في المهد»، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة.