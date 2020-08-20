شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 5 شهور بسبب «كورونا»..محافظ المنيا، يعقد لقاء خدمة المواطنين الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، لقاء خدمة المواطنين الدوري، وذلك بعد تعليق اللقاء لأكثر من 5 شهور، بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، واقتصار استقبال الشكاوي الكترونيا.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى حوالي 25 شكوى، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسؤولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

ووجه المحافظ خلال اللقاء رئيس مدينة أبوقرقاص بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية لغلق أحد مطاحن الغلال، لحين مراجعة كافة الأوراق وتوفيق أوضاعه، وذلك استجابة لشكوي عدد من الأهالي والذين يتضررون فيها من المطحن .

كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية وبعض الحالات المرضية، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات ومساكن من الاولي بالرعاية وجهاز عروسة لبعض الفتيات .

هذا ويعقد المحافظ لقاء خدمة المواطنين بشكل دوري، وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، www.shakwa.eg- وكذلك إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس أب بالإدارة 01100585052- مبادرة صوتك مسموع 15330- واتس 01150606783، والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم .

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