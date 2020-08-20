شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنولوجيا المعلومات» تبحث مع وزير الشباب مستقبل التحول الرقمي للرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد ممثلي تكنولوجيا الملعومات بوزارة الشباب والرياضة اجتماعاً مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، لاستعراض عدد من التطبيقات الرياضية المصرية المبتكرة الفائزة في الدورة الأولى من مسابقة كأس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإبداع CIC بهدف إلقاء الضوء على مستقبل تطوير الحلول الرقمية في مجال الرياضة المصرية، والمشاركة البناءة للتطبيقات والبرمجيات المحلية في إيجاد حلول حديثة ومبتكرة قابلة للتطبيق على صعيد صناعة الرياضة المحلية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذا اللقاء كونه يرتكز على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيراً إلى تميز الأفكار والمشروعات المقدمة لتطوير مستقبل الأنشطة الرياضية المختلفة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الإعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليمياً وعالمياً.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- الذي أدار اللقاء- عن بالغ سعادته بأولى خطوات التعاون البناء بين الغرفة ووزارة الشباب والرياضة، مشددا على أهمية التحول الرقمي في مجال الرياضة الذي بلغت قيمته بحسب الدراسات العالمية 620 مليار دولار خلال العام 2019«.

وأضاف إنه في الوقت الذي توقعت فيه الرؤى المستقبلية للمحللين أن يتابع قطاع الرياضة في مختلف الدول نموه التصاعدي، جاءت الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة العالمية كورونا كوفيد -19 لتتسبب في خسائر الإيرادات في الصناعة الرياضية إلى 61.1 مليار دولار عالميا نتيجة لوقف عقود البث الرئيسة وعائدات الإعلانات وتدفقات التذاكر بسبب إلغاء الأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن دورنا في الغرفة كهمزة وصل مابين الشركات المصرية والجهات الحكومية هو الوصول لحلول مبتكرة وآمنة في محاولة جادة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الجائحة.