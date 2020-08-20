شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 صيدليات بدون مدير في شبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت لجنة من التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر عددا من الصيدليات بدون صيدلي، في حملة تم تنفيذها على مدينة شبين القناطر، أسفرت عن ضبط 7 صيدليات بدون مدير، وتحرر لها محاضر وتم غلقها إداريا، كما تم ضبط 11 زجاجة كحول مجهولة المصدر في إحدى الصيدليات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. غلق 7 صيدليات غلق 7 صيدليات غلق 7 صيدليات غلق 7 صيدليات غلق 7 صيدليات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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