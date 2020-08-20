شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: إعادة فتح المعابد والمتاحف الأثرية سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الخميس، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة فتح وتشغيل الفنادق السياحية الثابتة والمعابد والمتاحف الأثرية والمعالم السياحية لاستقبال الزائرين والأفواج السياحية على مستوى المحافظة، وذلك بدءً من أول سبتمبر المقبل كمرحلة أولى، فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لفتح الأنشطة السياحية بالكامل مع بداية الموسم السياحي المقبل.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود التي يبذلها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في إعادة النشاط السياحي للمعدلات الطبيعية، وهو الذي سيتوازى مع استكمال الاستعدادات بالمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية والنقل السياحي البري، مؤكدًا على أن ذلك سيتطلب من المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والمعالم السياحية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد لتوفير أقصى درجات الحماية للنزلاء، وبالتالى الحصول على ثقتهم في تأمينهم والاستمتاع برحلاتهم السياحية لعروس المشاتى في العالم.