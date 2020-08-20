شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فتح الشواطئ.. احسب تكاليف مصيفك في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى، يأمل المواطن المصري وينتظر بفارغ الصبر قرار جديد من مجلس الوزراء بفتح الشواطئ أمام المصطافين للإستمتاع بما تبقى من أيام الصيف قبل عودة العام الدراسي، خاصة مع شدة الحرارة.

وقبل صدور قرار مجلس الوزراء -الذي بات وشيكاً- نقدم للمصطافين في الاسكندرية ومن خارجها خدمة التعرف على اسعار الخدمة على كل الشواطئ وبمختلف مستوياتها لكى يستطيع رب الاسرة أن يقرر أين ستكون وجهته مع اسرته حسب التكلفة وامكانياته المتاحة خاصة وأن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تحاول الإنتهاء من الإستعدادات لإعادة العمل على الشواطئ العامة في محافظة الإسكندرية بأسرع وتيرة إنتظاراً لتعليمات رئيس الوزراء وبعد صدور أوامر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استعداد الشواطئ لإعادة التشغيل وجاهزيتها للتشغيل فور صدور تعليمات بذلك .

وتقسم الاسكندرية شواطئها إلى 5 انواع هي المجانى والعام والمميز والسياحى والخدمة لمن يطلبها ولكل منها اسعار للخدمات المقدمة والادوات المستخدمة نرصدها من الادارة المركزية للسياحة والمصايف وهى الجهة المنوط بها الادارة والاشراف على شواطئ الاسكندرية التي تمتد ما بين المعمورة شرقاً وحتى العجمى غرباً بطول يربو على 24 كيلو ويبلغ عددها 63 شاطئ .

أولا: الشواطئ المجانية تماماً أي انك لن تدفع جنيه في أي شيء وهذا شاطئ واحد هو المندرة ويديره الحى بإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ويطبق لأول مرة والمواطن يصطحب شمسيته وكراسيه كيفما يريد وبدون أي مصاريف دخول أو خدمات نهائياً .

ثانياً: الشواطئ العامة وعددها 8 شواطئ وتدار بواسطة المحافظة ورسم الدخول لها 5 جنيهات للفرد الواحد ولو معك شمسية وكراسى لابأس ولو لم يكن معك موجود تأجير الشمسية وسعرها 3 جنيهات وجنيه للكرسى وجنيه للترابيزة وجنيه غرفة خلع الملابس طوال اليوم، جنيه استخدام دورة المياه طوال اليوم، هي شاطئ أبوقير الشرقى شاطئ ميامى، شاطئ السرايا، شاطئ جليم، شاطئ السيالة، شاطئ مركز سوزان مبارك، شاطئ المكس، شاطئ شهر العسل بالعجمى، شاطئ الهانوفيل.

ثالثاً: شواطئ الخدمة لمن يطلبها وعددها 24 شاطئ والدخول لهذه الشواطئ برسم 7 جنيهات حتى نهاية العام الماضى لكن متوافر لدينا معلومات ان سعرها سيكون 10 جنيهات هذا العام وبالنسبة للشمسية والكراسى والترابيز اما ان يصطحبها المصطاف معه أو يطلبها ويدفع مقابلها ايضا 5 جنيه الشمسية والكرسى جنيه والترابيزة جنيه بالاضافة لدورة المياه جنيه وغرفة تغيير الملابس جنيه وجنيه لصندوق الغرقى وكل خدمة يطلبها يدفع مقابلها واذا لم يطلب أي خدمة لايوجد أي رسوم مقررة إلا مقابل خدمة يطلبها المصطاف ولهذا سميت شواطئ الخدمة لمن يطلبها.

ومن شواطئ الخدمة لمن يطلبها أبوقير والعصافرة غرب وميامي شرق وسيدى بشر وأبوهيف 1 وأبوهيف2 ومظلوم وأنفوشي شرق وأنفوشي غرب والدخيلة شرق والدخيلة غرب وشهر العسل وهدير وتقسيم الملاح والسلام ودلتا الهانوفيل وابو يوسف وفاميلي بيتش والصفا وشرق ابو تلات وغرب ابو تلات وشاطئ مركز ومدينة برج العرب .

رابعاً: الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ ورسم الدخول 25 جنيه شاملة 4 كراسي وشمسية وترابيزة لإستخدام أسرة مكونة من 4 أفراد بالإضافة إلى إستخدام دورة المياه ووحدات خلع الملابس وفى حالة طلب كراسى أو ترابيزة أو شماسى إضافية يدفع ثمنها خارج الرسم .

خامساً: الشواطئ المميزة ويوجد منها 24 شاطئ ويتراوح رسم دخول الفرد من 12- 15 جنيه شاملة الشمسية و4 كراسى ومايزيد يدفع ثمنه بقيمة 5 جنيه الشمسية و3 جنيه الكرسى و2 جنيه الترابيزة بالإضافة إلى جنيه صندوق الغرقى وجنيه استخدام دورة مياه طوال اليوم .

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ومن الشواطئ المميزة العصافرة، ميامى، سيدى بشر 1، سيدى بشر2، أبوهيف الشرقى، والغربى، شاطئ السلسلة، شاطئ القويرى، رأس التين الشرقى، شاطئ بليس الشرقى 1و2 وشاطئ البيطاش المندرة2 العصافرة شرق ميامي غرب أبوهيف السلسلة السرايا رأس التين بليس بحري البيطاش 1 لهانوفيل أبوتلات البيطاش2 والبوريفاج، المندرة 1 وستانلى

وهناك تجربة جديدة تقدمها المحافظة هذا العام للمرة الأولى وهى شاطئ خاص لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف المحافظ، الذي أصدر تعليمات بتخصيص شاطئ مجانى تتولى المحافظة الإنفاق عليه، وقامت لجنة فنية بمعاينة الشاطئ ووضع تصور هندسى لإنشاء ممر داخل البحر مخصص للكراسى المتحركة وبمقاييس عالمية تناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

الممشى بطول 12 متر وعرض 2،5 متر والممشى للوصول إلى مياه البحر نحو 6 متر وعرض 4 متر وتتوافر به عوامل الأمان بإنشاء حواجز خارجية كاملة وتوافر عوامل الأمان لسير الكراسى المتحركة لا تسمح بالإنزلاق بتصميم هندسى ملائم لإرتفاع الكرسى المتحرك ومياه البحر.

وأعلنت الإدارة المركزية الخدمات التي تقدم على الشواطئ وهى الأنقاذ حيث توفر المحافظة عمال إنقاذ مدربين ووحدات اجيت سكي بالإضافة إلى ابراج وعمال مراقبة كما يتم توفير نقاط اسعاف بكل الشواطئ ويكون المسعف مجهزاً بالأدوات التي يحتاجها لعلاج الحالات الطارئة وحالات الغرق وتوفير منافذ بيع بكل شاطئ لخدمة الرواد بأسعار معتمدة من الادارة وتوفير مشرف وملاحظ بكل شاطئ لمتابعة مستأجر الشاطئ وحل أي مشكلة يمكن أن تحدث بين المصطاف والمستأجرين ورصد المخالفات مع تعيين مراقبين على الشواطئ لمتابعة موظفى الأحياء ومستأجرى الشواطئ ومنظومة الانقاذ والأسعاف وتوجد لجان متابعة لكل ماسبق وتوافر وحدات خلع الملابس ودورات مياه على الشواطئ.