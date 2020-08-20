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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي الجديدة بالزهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، أعمال تركيب شبكة الصرف الصحي الجديدة بمنطقة شباب المدينة بالزهور، فى إطار الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة وحل المشكلات الناتجة عن معدلات الضغط في المحطات الحالية.
وأوضح المحافظ أنه جارٍ أعمال تركيب مواسير الصرف الصحي بقطر 355 مللي الخاصة بالشبكة الجديدة بمنطقة شباب المدينة بحي الزهور، وجارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من كل الأعمال الجارية بالمحطة، بالتوازي مع استكمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالأحياء الأكثر كثافة سكانية.
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