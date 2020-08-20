شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الحكومة اليونانية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الحكومة اليونانية، الخميس، إنها تعتزم التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل.

وأبرمت مصر واليونان الاتفاق يوم 6 أغسطس، وأقره البرلمان المصري في 18 أغسطس.

وقال ستيليوس بتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن الاتفاق سيقدم للبرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 أغسطس.