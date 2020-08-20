شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الحكومة اليونانية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الحكومة اليونانية، الخميس، إنها تعتزم التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل.
وأبرمت مصر واليونان الاتفاق يوم 6 أغسطس، وأقره البرلمان المصري في 18 أغسطس.
وقال ستيليوس بتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن الاتفاق سيقدم للبرلمان اليوناني بهدف التصديق عليه في 26 أغسطس.
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