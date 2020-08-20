شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وكلاء جدد بينهم سيدتان في كليات الحقوق والتربية والتمريض بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعيين 3 وكلاء جدد بينهم سيدتان لـ3 كليات. وشملت القرارات تعيين الدكتور عصام أنور سليم، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى عادل شيحة، الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وقرر «الكردى»، تعيين الدكتورة إيمان السيد طه السيد، الأستاذ بقسم تعليم التمريض بكلية التمريض وكيلاً للكلية للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 وكلاء جدد بينهم سيدتان في كليات الحقوق والتربية والتمريض بجامعة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.