شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» ينفي تسريب بيانات عملاء فودافون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر بقطاع الاتصالات إن تقصي المعلومات التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول واقعة تسريب بيانات بعض المستخدمين لدى شركة فودافون لم تثبت تعرض بيانات المستخدمين لدى الشركة للتسريب.

وأوضح المصدر أن الجهاز قام بالتحقيق في الواقعة، بناء على طلب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتشكيل لجنة تقصي للوقوف على حقيقة تسريب بيانات عملاء الشركة.

جاء ذلك بعد انتشار أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي بتعرض بيانات عملاء الشركة للسرقة وعرضها للبيع على بعض المواقع الإلكترونية التي تعمل في هذا المجال، من خلال تدوينة لأحد الأشخاص.

من جانبها، قالت شركة فودافون إنها تقدمت بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الصفحة التي نشرت تلك الأنباء، مضيفة أنها محتفظة بجميع حقوقها القانونية في الرد على تلك الشائعات.