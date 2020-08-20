شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة على المعديات النيلية في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة المهندسة سلوى زكى، رئيس المدينة، بحملة مكبرة على المعديات بنهر النيل بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لمتابعة المعديات النهرية فى نطاق المركز، للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة وتوافر وسائل الإنقاذ ومعدات الإطفاء داخل المعديات النهرية وكذلك سريان رخصة الملاحة.

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة

واستهدفت الحملة المعديات الموجودة فى نهر النيل، فرع رشيد، والتي تربط محافظتي البحيرة وكفر الشيخ عبر نهر النيل، وتم خلالها المرور علي المراسي والتفتيش على المعديات.

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة العميد عبد الله المليجى، بالمرور على كافة المعديات الواقعة بنطاق قرى البريجات وكوم شريك الواقعة على الترع الرئيسية بالمنطقة.

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار مراجعة كافة أعمال جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية فى نطاق المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وسريان التراخيص الخاصة بها، وتوافر مقومات الأمن والسلامة بها، والالتزام بالحمولة المقررة فى الترخيص، وكذلك التعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإيقاف ومصادرة المعديات غير الصالحة أو غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها، والتأكد على تواجد صاحب المعدية أو المسئول عن تشغيلها بصفة مستمرة، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين .

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة

حملات مكبرة على المعديات بنهر النيل فى البحيرة