شكرا لقرائتكم خبر عن قطرى يهين الشعب اللبنانى ويتهمهم بالكفر والشذوذ .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاطف كبير، ناله الشعب اللبنانى، بعد حادث إنفجار مرفأ بيروت، والذى أسفر عن مئات القتلى، وآلاف المصابين، بخلاف المفقودين، وهو الحدث الكبير الذى هز العالم بأسره، وأعلنت كافة الدول استعدادها لإعادة اعمار ومساندة لبنان بعد هذا الانفجار الذى لم تشهد المنطقة العربية مثله، ولكن يبدو أن المواطن القطرى عبد العزيز الأنصارى ، والذى يدعى أنه يعمل خبير فى المجال الاجتماعى، له رأى آخر، حيث أهان الأنصارى ، الشعب اللبنانى بأكلمه، واتهمهم بأنهم هم المسئولون عن انفجار مرفأ بيروت.

وقال القطرى، "رسالة حاب أوجهها للشعب اللبنانى .. كلكم اعتديتم على قوانين الله فى الأرض، رقم واحد فى الكفر بالله.. أى شخص بيروح أمريكا وفرنسا تجد أهل الدول تشتم وتسب بالأب والأم، لكن فى لبنان يسبون الدين ويسبون الله.. الجميع يسب الدين.. هل تسبون الله ثم تريدون الله يوفقكم.. هذا هو السبب الرئيسى فى العذاب اللى انتوا فيه.. سب الله مثل شرب الماء"



القطرى

وتابع الأنصار، "الشيء الثانى هو أن لبنان مشهور بتغير خلقة الله سبحانه وتعالى.. تريد نفخ الشفايف تذهب إلى لبنان..تغير الوجه إلى لبنان .. كذلك لبنان مشهور بكثرة ممارسات قوم لوط .. وكثرة المثليين .. والإعلام اللبنانى يستضيف أشخاص يقولون نكت إباحية.. فى غضب حق الله أكثر من كده"

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جانب من إهانة شعب لبنان

ووصل المواطن القطرى ، وصلة التطاول مهينا للمرأة اللبنانية، قائلا "84 % من اللبنانيات غير متزوجات .. شيء بيسوا..هل يلعبون جمع الطوابع؟؟ .. معظمها صارت علاقات محرمة.. لابد من أهل لبنان أن يمسك مقص ويقطع لسان كل من يسب الله ويشتم الله فى الشارع"