شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تحقق حلم "إيمان" بافتتاح حضانة بقرض مستورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الدولة دائما لمساعدة الاسر الفقيرة والسيدات المعيلات، عن طريق العديد من البرامج و المبادرات التي توفر لهم حياة كريمة، من ضمنها برنامج "مستورة" الذى يوفر التمويلات اللازمة لمساعدة المرأة القادرة على العمل، وذلك لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، وتصدرت المشروعات التجارية اهتمام المستفيدات.

كانت "إيمان" واحدة من السيدات التي استفدن من قرض مستورة بمنطقة أرض اللواء والذى وفرته وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير حياة كريمة للسيدات غير القادرات من خلال توفير قرض يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 20 ألفا.

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وقالت إيمان لـ ”الخليج 365” إنه كان حلم حياتي أن أفتح حضانة، والحمد لله حققت حلمي خلال يومين بقرض مستورة، سمعت عن القرض من الجيران ولكننى اعتقدت أنه غير حقيقى، وبعد البحث توجهت للجنة الزكاة بالمنطقة وقدمت الأوراق وحصلت على القرض من بنك ناصر بعد يومين من التقديم وفتحت الحضانة والحمد لله كل يوم فى تقدم.