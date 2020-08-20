أخبار مصر

محافظة الأقصر تعلن عودة السياحة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر تعلن عودة السياحة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه فى إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس ، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل. 

وأضافت المحافظة، في بيان صحفى، أن وزير السياحة والآثار، قام بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءاً من 1 سبتمبر 2020 ، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضاً عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقاً للمعايير والاجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقاً لضوابط  وزارة الصحة .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الأقصر تعلن عودة السياحة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا