شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر تعلن عودة السياحة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه فى إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل.
وأضافت المحافظة، في بيان صحفى، أن وزير السياحة والآثار، قام بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءاً من 1 سبتمبر 2020 ، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضاً عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقاً للمعايير والاجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقاً لضوابط وزارة الصحة .
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