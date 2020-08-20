شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر تعلن عودة السياحة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه فى إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل.

وأضافت المحافظة، في بيان صحفى، أن وزير السياحة والآثار، قام بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءاً من 1 سبتمبر 2020 ، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضاً عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقاً للمعايير والاجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقاً لضوابط وزارة الصحة .