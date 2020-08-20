شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية الجديدة، الذى أطلقته وزارة التعليم العالى والبحث والعلمى، عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة يوم السبت المقبل 22 أغسطس الجارى.

وفيما يلى لينك الموقع الرسمى للجامعات الأهلية الجديدة

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أعلن صدور قرار جمهورى بالجامعات الأهلية الجديدة وتحديدا جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية الجديدة بفروعها الثلاثة فى مدينة شرم الشيخ والطور ومدينة رأس سدر، مؤكدا أن العام القادم ستنضم جامعة المنصورة الجديدة التى صدر لها أيضا قرار جمهورى ولكن لن يبدأ بها الدراسة فى هذا العام.

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يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى كان قدر قرر أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل بنسبة 5% عن الجامعات الخاصة .

ومع إعلان وزارة التعليم العالى أن تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة أقل بنسبة 5% عن الجامعات الخاصة يتكشف الحد الأدنى للقبول 90% للطب البشرى و 85% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75% كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و 55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة .



وكان مصدر مسئول من وزارة التعليم العالى كشف عن بدء العمل فى عدد من الجامعات الأهلية واستقبال الطلاب بها فى العام الجامعى 2020، وهى جامعة الملك سلمان وتقع فى ثلاثة مدن بمحافظة جنوب سيناء، وتطرح الجامعة 54 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 22 برنامجا، كما تقع جامعة الجلالة على جبل الجلالة بمحافظة السويس، وتطرح الجامعة 66 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 34 برنامجا.

ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به فى العام القادم 2022/2021 .



