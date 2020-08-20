شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. بورصة النيل أول منصة أوراق مالية لقيد أسهم المنشآت بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح من خلاله أن "بورصة النيل" تأسست عام 2010، وهى أول منصة أوراق مالية لقيد وتداول أسهم المنشآت المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يصل عدد الشركات المسجلة بها 40 شركة.

وقد أشاد صندوق النقد العربي بها في آخر تقرير أصدره حول سوق الأوراق المالية في المنطقة العربية، نظرًا لما توفره من مميزات للشركات المدرجة بها، مثل: إمكانية الحصول على تمويل طويل الأجل، وإكسابهم قوة أمام العملاء والموردين، وحماية حقوق الشركاء وتسهيل عملية خروجهم من الشركة، إضافة إلى تسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة واتحادها لتكوين كيانات أكثر تنافسية.

Advertisements

‎وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020