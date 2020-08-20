هلال محرم يزين قبة السماء الليلة ويشاهد بالعين المجردة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر الوطن العربى بعد غروب شمس اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 والانتقال نحو بداية الليل هلال شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة 1442 يزين الأفق الغربى لقبة السماء فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهى فرصة للتصوير الفوتوغرافى.

القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعاً في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار او العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر وهذه الظاهرة تعرف باسم (القمر الجديد يحتضن القمر القديم).

القمر كان وصل منزلة الاقتران يوم أمس الأربعاء 19 أغسطس 2020 عند الساعة 05:41 صباحاً بتوقيت السعودية (02:41 صباحاً بتوقيت جرينتش) منتقلا من سماء الفجر عائدا إلى سماء المساء.

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يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظراً لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكراً، الذى عادة يطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.

بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة ستزداد إضاءة قرصه وهو فى طريقة نحو البدر المكتمل وايضا سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية وعدة نجوم براقة.