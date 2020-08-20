إنفو جراف.. الدولة بتصرف كام على زيادة المعاشات بالأرقام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طفرة كبيرة شهدها قطاع المعاشات بوزارة التضامن وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين معيشة الأسر المستفيدة خاصة من أصحاب الدخل المنخفض مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات. Advertisements في الإنفوجراف التالى نقدم بالمعلومات والأرقام حجم الزيادة التى رصدها هذا القطاع مقارنة بالسنوات الماضية ..

إنفو زيادة المعاشات

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