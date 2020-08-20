شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الوطنية للتدريب" تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تطوير الكوادر البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، السفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد لدى القاهرة فى زيارة للتعارف وبحث سبل التعاون بين الأكاديمية وعدد من المعاهد الكورية المتخصصة فى تطوير الكوادر البشرية.

تطرق اللقاء إلى استعراض المبادرات والبرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية بهدف تقديم كوادر مؤهلة للقيادة والإدارة، والشراكات الدولية التى عقدتها الأكاديمية مع أكبر المعاهد المتخصصة مثل المعهد الكورى لتطوير الموارد البشرية NHI.

وعرضت "راغب" رؤية الأكاديمية المستقبلية والتصور الموضوع لتطوير وإعادة تقييم المبانى بما يتوافق مع أحدث المعايير والنظم العالمية، كما أعربت عن اهتمام الأكاديمية بالتجربة الكورية فى تطوير العنصر البشرى كونها تجربة رائدة عالميًا، مؤكدة على أنه من المنتظر تعميق التعاون مع عدد من الجهات الكورية المتخصصة والاستفادة من تلك التجربة الثرية خلال الفترة القادمة.

واختتم اللقاء بتأكيد السفير الكورى على عمق العلاقات المصرية الكورية واهتمام سيادته بتعزيز التعاون بين البلدين.