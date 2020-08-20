شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة عملت إيه عشان تقضى على طوابير الخبز؟ (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية في القضاء على طوابير الخبز بعدما ظلت معاناة المواطنين أمام المخابز على مدار عشرات السنوات الماضية، وسقوط ضحايا نتيجة الأسبقية في الحصول على خبز حيث قامت الوزارة بتطبيق منظومة جديدة تحفظ للمواطن كرامته وآدميته وزيادة نصيب حصة الفرد من الخبز.

في الإنفو جراف التالى نستعرض حجم الاستفادة والإنجاز الذى تحقق في هذا الملف خلال الفترة الماضية..

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